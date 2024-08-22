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屏東縣議員張振亮涉賄判刑定讞 缺額不遞補

2024/8/22 15:43
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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）遞補屏東第2選區縣議員的張振亮，涉賄選判刑定讞，由於涉犯法條不符合選罷法規定的遞補要件，因此缺額不遞補；加上同選區王景山也涉案判刑定讞，目前該選區僅剩6名議員。

張振亮因前縣議員吳亮慶判當選無效定讞，去年11月才遞補選上議員，不料涉以新台幣30萬元賄選判刑8月定讞，今天遭解職。對此，屏東縣選委會上午原表示缺額席次將由落選順位鍾詔元遞補，但下午做出修正。

屏東縣選委會指出，依公職人員選舉罷免法第74條規定，地方民意代表當選人因犯第120條第1項第3款之罪，經有罪判決確定者，缺額由落選人依得票數高低順序遞補，不適用重行選舉或缺額補選規定。

但因張振亮涉共同預備犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之行求賄賂罪，因此不符合遞補要件。

屏東第2選區縣議員包含里港鄉、高樹鄉、九如鄉等6鄉鎮，民國111年的選舉中有12人參選搶8席次，後因當選的前屏東縣議員吳亮慶涉賄選被判當選無效確定，由張振亮遞補議員，也因為涉賄選遭判刑定讞。

加上同選區縣議員王景山因違反廢棄物清理法，遭判刑1年10月定讞遭到解職，同樣不符合遞補要件。因此第2選區從8人僅剩6名縣議員。（編輯：李淑華）1130822

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王景山
判刑1年10月定讞遭解職 屏東縣議員王景山喊冤屏東縣議員王景山違法棄置廚餘 判刑1年10月定讞
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