涉侵占逾2千萬元 沃草前執行長林祖儀遭起訴

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（中央社記者林長順台北28日電）沃草前執行長林祖儀涉嫌在任內利用空頭公司掏空、偽造股東會紀錄向銀行貸款等方式挪用新台幣2106萬元。台北地檢署今天依業務侵占、背信、偽造文書等罪起訴林祖儀及吳姓員工。

檢方指出，林祖儀出資成立空頭公司「好滴」，民國108年間佯以「專案開發款」、「貝殼放大行銷」、「真世代行銷顧問」名義，自沃草帳戶匯款給好滴公司。林祖儀為減少好滴營運成本，109年間指示沃草員工處理好滴公司業務，由沃草支付員工薪酬。

檢方表示，林祖儀於107年12月至109年9月間，未經沃草實質股東同意，逕自以「薪資轉帳」名義，將沃草銀行帳戶內款項轉帳到自己帳戶，另於109年間以網站開發專案等名義，侵占沃草款項。

檢方查出，林祖儀於109年間以採購電腦、3C設備名義，挪用沃草款項，購買電腦與智慧型手機給吳姓女子。林、吳於106年間偽造沃草股東會議議事錄，不實記載同意沃草向台北富邦銀行借款400萬元，授權林祖儀向台北市產發局申請中小企業融資貸款，銀行核撥60萬元，林祖儀將款項匯到自己帳戶據為己有。

另外，林祖儀未經沃草股東同意，於109年9月填載「授信額度動用確認書」，以沃草名義向中信銀行貸款500萬元獲准。沃草股東同年查核沃草帳務發現，林祖儀全數清償，但仍造成沃草損失利息、帳戶管理費、手續費及印花稅。檢方統計，林祖儀不法所得約2106萬餘元。

北檢今天依業務侵占、背信、商業會計法、偽造文書等罪起訴林祖儀及吳女。檢察官審酌吳女涉犯偽造文書坦承犯行，並與告訴人和解，請求法官宣告緩刑。（編輯：李錫璋）1130828