涉詐西班牙男驅逐案 法官告發移民署人員違反提審法

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（中央社記者劉世怡、劉建邦台北24日電）西班牙男子奧納德涉詐被驅逐，於等候二度遣送期間聲請提審，法院予以駁回，但告發移民署人員收受提審票後未依法將奧納德解交法院，涉有刑責，請檢察官另行偵辦。

移民署回應，禁止奧男入國並遣送出國案，均依照規定辦理。台北高等行政法院法官另為告發，等收到通知書後，將協助移民署人員委任律師配合說明。

奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）涉嫌在義大利犯下汽車租售詐騙案，於民國108年間入境台灣，為國際刑警組織紅色通報對象。

內政部移民署10月18日依入出國及移民法，廢止奧納德居留許可、註銷居留證並決定強制驅逐出國，並派員將他帶到機場，19日搭機出境，期間奧納德聲請提審，法院裁定應予釋放。

奧納德遭新加坡拒絕入境，於20日清晨返回到桃園國際機場，移民署發下告知書禁止入境，並依移民法規定，要求他在等待遣送出國期間，須在指定照護處所照護。奧納德不服，二度聲請提審，由台北高等行政法院地方行政訴訟庭審理。

移民署20日晚間再將奧納德遣送出境，已飛抵德國，並完成交接作業。

二度聲請提審部分，裁定指出，移民署人員告知奧納德在機場照護室受照護、遣送至他國，已達剝奪人身自由程度，但奧納德已被他國人員接走，受逮捕、拘禁狀態已不存在，法院事實上無從提審或釋放，因無提審實益，22日裁定駁回。

職權告發部分，法官指出，為強化提審功能，提審法規定，逮捕、拘禁的機關人員，應於收受提審票後，24小時內將被逮捕、拘禁人解交給法院，且負有刑事責任。

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法官指出，本件提審票於10月20日晚間8時29分送達移民署，但是奧納德卻於同日晚間10時20分許，經安排搭機前住德國，就移民署人員違反提審法規定部分，應交由檢察官另行偵辦。

提審法第7條第1項規定，逮捕、拘禁之機關，應於收受提審票後，24小時內將被逮捕、拘禁人解交；同法第11條規定，逮捕、拘禁機關之人員，違反第7條第1項規定者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金。（編輯：蕭博文）1131024