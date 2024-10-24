苗栗強風狂吹 掀操場PU鋪面、騎士撞上分隔島

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）中央氣象署接連2天發布強風特報，苗栗縣風勢強勁，有學校操場跑道PU鋪面被吹掀裂開，原訂校慶田徑預賽臨時喊停；竹南台積電廠區週邊地勢空曠，機車騎士被吹到撞上分隔島。

東北風明顯偏強，中央氣象署今天持續發布強風特報，新竹以北、嘉義、台南、台東沿海空曠地區及苗栗至雲林、基隆北海岸等地區有9至11級強陣風。

苗栗縣這兩天天氣晴朗，但風勢格外強勁，消防局勤務指揮中心接獲多起因強風造成路樹倒塌、帆布掉落、鐵皮掀起等案件。

不少民眾在社群平台貼出「災情」，有人直呼「比颱風還誇張」、「風大到感覺屋頂快被掀翻」、「颱風天的風都沒有這麼大」、「根本不能騎車出門」。

有網友在treads上傳一段影片，1名機車騎士行經台積電竹南封測6廠附近，疑因不敵強陣風吹襲，連人帶車偏移，直接撞上中央分隔島；另有網友在臉書社團「爆料公社」貼出影片，昨晚自竹南科學園區下班，竹南科專二路旁，摩托車倒了一整排，騎士們頂著強風，連站都站不穩「被風吹到路邊強制加班」。

另外，苗栗縣立大同高中操場跑道的PU鋪面也遭強風吹掀裂開。校方今天表示，操場跑道使用逾20年，近年正爭取經費辦理整建，昨天因強陣風造成2處鋪面破損，範圍各約25公尺、5公尺長，未造成師生人員受傷。

校方指出，配合校慶活動，原訂今天進行800公尺預賽，遇到這種狀況只能臨時喊停，操場狀況已通報縣府教育處，將盡速安排廠商搶修，後續持續爭取操場整建，徹底改善。

苗栗縣政府消防局提醒，近日東北風強勁，氣候較不穩定，呼籲民眾出門做好自身防護、注意周遭狀況，居家器具物品應收納並固定。（編輯：李淑華）1131024