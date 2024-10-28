桃園龜山女童遭強擄未遂 檢警掌握涉案男子

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市龜山區發生女童被陌生男子強擄事件，女童多次大聲求救，最後被路過民眾發現救下並帶往派出所報警；龜山分局今天表示，已找到涉案男子，並報請桃園地方檢察署偵辦。

多個社群平台今天凌晨流傳一篇貼文及影片，畫面中，一名男子不斷拉著一名女童的手，女童雖然不斷尖叫嘶吼「不要動我」並企圖逃脫，但卻不敵男子體型優勢壓制，多次被拖回，女童一度掙脫跑向馬路大喊「救我、救我」，路過車輛似乎未注意相關狀況，最後被路過民眾發現救下。

疑似女童家屬貼文指出「自己孩子身心有病，做家長的不顧到底誰能管，仗著有身心疾病，就可以隨意侵犯嗎？那我家孩子現在有心裡陰影了，這債誰來還！」

貼文內容說，「我的孩子求救成這樣沒人救也就算了，報案了知道犯人在哪了，卻還是⋯⋯」特別發文提醒龜山區家有兒童的家長注意，就怕男子在這段期間又再犯案。

龜山分局副分局長沈廷利接受媒體聯訪表示，分局受理報案後立即調閱周邊監視器迅速掌握涉案人，而且向涉案人約制告誡。因事涉兒少案件立即通知社會局社工到分局評估被害人身心狀況後，進行減述流程。

沈廷利說，分局已報請桃園地方檢察署檢察官依流程處理，並將依強制猥褻罪偵辦，另外於案發後立即派員執行區域防範措施，防止再犯情事。

根據了解，涉案男子已成年，並領有身心障礙手冊，已請涉案者家屬嚴加看管，並由員警在附近加強巡邏。

桃檢上午發布新聞稿指出，接獲分局通報後隨即分案由檢察官指揮偵辦，因被害人年幼，已在社工及家屬陪同下，由檢察官進行減少重複陳述作業程序，避免二次傷害，並積極蒐集相關證據嚴查速辦，以維護社會治安。（編輯：李淑華）1131028