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桃園女童遭強擄未遂 檢發拘票、警方逮捕嫌犯

2024/10/28 14:45（10/28 15:06 更新）
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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市發生女童遭領有身心障礙手冊陌生男子強擄未遂案，桃園地檢署表示，今天上午檢察官完成被害人減少陳述詢問後，發出拘票由警方逮捕嫌疑人，訊後將移送檢方複訊處分。

桃園市龜山區昨天發生女童被陌生男子強擄未遂事件，受害家長在社群媒體貼出影片，畫面中1名領有身心障礙手冊男子不斷拉著1名女童的手，女童雖然不斷尖叫嘶吼並企圖逃脫，卻不敵男子體型優勢壓制多次被拖回，最後被路過民眾發現救下並帶往派出所報警。

桃園地方檢察署表示，上午已經由檢察官完成被害人減少陳述詢問，同時也已經發出拘票由警方逮捕嫌疑人。

另外，對於受害女童母親向市議員陳情，警方處理案件不夠細膩且較缺乏同理心，還有請社工協助轉達是否和解，擔心案情恐怕不了了之。

桃園市警局龜山警分局長張鶴瓊嚴正駁斥指出，分局受理員警及處理社工都表示絕無此事。

張鶴瓊說，分局第一時間受理案件後就通報社會局社工，評估後報請檢察官進行減少重複陳述程序，警方除同步調閱周邊監視器掌握犯嫌外，也主動約制告誡犯嫌並加強巡邏，以保障市民安全。（編輯：方沛清）1131028

#社會局
#桃園市
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