苗栗女竊嫌連偷2宮廟金牌銀幣 警鎖定追查

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣竹南鎮2間宮廟陸續發生神明金牌、銀幣遭竊，小偷還是1名女性，做案時幾乎沒有任何掩飾，行徑大膽，警方接獲通報，已鎖定特定對象，將約談當事人到案說明。

苗栗縣警察局竹南分局中港海口派出所副所長吳宗憲今天表示，日前接獲竹南番社林王太子宮人員通報，稱宮廟內財物遭竊，員警立即趕往，發現1枚原本掛在玄天上帝神像身上的銀幣遺失，經調閱監視器影像，初步鎖定1名女姓慣竊涉有重嫌。

廟方人員指出，這名女竊嫌昨天中午獨自1人來到宮廟，見四下無人，竟自行從神壇後方搬出板凳墊在腳下，再爬上神壇，不斷翻動神明身上的金牌和飾品，最後偷走配戴在玄天上帝神尊上紀念銀幣，1枚市價約新台幣2000至5000元。

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廟方為避免其他宮廟受害，把遭竊畫面轉貼上網，發現同一名女竊嫌早在12日也曾前往中港慈裕宮行竊，當時從神明身上偷走1面市價約4000元的金牌。信徒得知紛紛表示這種行為實在要不得，「會影響到後代子孫」，也有民眾表示，可能因為最近金價高漲，才讓神明也成受害者。

目前至少有2間宮廟遭竊，警方不敢掉以輕心，已鎖定50歲劉姓女子，將約談當事人到案說明，釐清案情。警方提醒，意圖為自己不法之所有，而竊取他人物品者，恐涉及竊盜罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，呼籲民眾不要以身試法，以免後悔莫及。（編輯：張銘坤）1131028