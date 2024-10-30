高雄商辦藏百家樂平台月下注破億 19人遭起訴

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）高雄黃姓男子承租市警局附近的商辦，改裝線上賭博直播平台，招募培訓荷官發牌，讓賭客線上下注百家樂，每月下注金額達1億多，雄檢依賭博等罪起訴黃男等19人。

高雄地檢署偵查時，黃男供稱公司每月押注金額約新台幣1億元至1億5000萬元，利潤0.5%，自成立以來總押注量約在17億元至22.5億元，每月利潤幾十萬元至幾百萬元，以每月50萬元經營15個月來算，約獲利750萬元。荷官們薪水也有5萬元至6萬元。因事證明確，檢方偵結後依賭博等罪起訴黃男等19人。

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起訴書指出，黃男成立公司後，民國111年4月起租下中正四路一間商辦的房間，改裝經營線上賭博直播平台，並招募多名年輕女子擔任荷官跟發牌員，由賭客向網站購買遊戲點數儲值下注，荷官則會在線上直播發牌，進行「百家樂」博弈。

賭客若有贏錢，則可將賭博點數以1比10比例兌換為賭金，再透過一間支付公司換成現金。後續支付公司則被新北地檢署依組織犯罪條例、幫助營利賭博、洗錢等罪起訴。（編輯：謝雅竹）1131030