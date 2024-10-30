逃逸移工酒後持刀刺人胸口 殺人未遂遭判8年

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（中央社記者鄭維真彰化30日電）彰化鹿港2名越南籍移工酒後聊天起爭執，郭姓逃逸移工拿刀刺入練姓男子胸口，友人見狀立刻阻止並報案，幸好練男成功救回一命，法院近日將郭男依犯殺人未遂罪處8年刑期。

根據彰化地方法院判決書指出，郭男、練男等4人同為越南籍移工，今年4月晚間一起喝酒，其中1人稱大家喝完酒在聊天，郭男與練男疑有衝突，之後看見郭男從練男後面走來，就拿刀插在練男胸前；友人見狀立即將郭男拉開並報案，郭男隨即離去。

練姓男子前胸傷口約2.5公分長，深及肋膜腔與縱膈腔，並引起左側血胸等傷勢，送醫時無自發性心跳、呼吸，經急救10分鐘恢復心律，並進行後續治療。

郭姓男子供稱，因當時被害人一直罵他，他拿包包要離開時，看到有水果刀在包包下面，就拿刀刺被害人，水果刀不是他的，他沒有帶水果刀到現場。其辯護人指出，被告是因逃逸外勞，非惡意不自首及不施救被害人。

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練姓男子則說，喝酒期間，他沒有叫郭男閉嘴不要講話，平常和郭男喝酒都沒有問題，不知道為何要砍他。

法官認為，被告僅因與被害人發生爭吵，竟隨手持刀朝被害人胸口刺入，造成危害非輕，酌以被告在台灣工作1年多，工作穩定時月收入為2萬元，有2名未成年小孩在越南等，依犯殺人未遂罪，處有期徒刑8年，並應於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。全案可上訴。（編輯：李淑華）1131030