失聯捷克籍夫婦已聯繫上 撤退至岳王亭附近紮營

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（中央社記者張祈花蓮縣31日電）颱風康芮襲台，一對捷克籍夫婦在太魯閣登山後失聯，今天下午1時許聯繫上，目前2人撤退至岳王亭附近紮營。由於中橫公路封閉且風雨仍大，待天氣穩定後派人員前往救援。

捷克籍夫婦27日從岳王亭入山，原訂11月7日後從奇萊登山口完成登山路線，未料碰上颱風康芮襲台，山區天氣驟變，已有13組登山隊伍撤退，捷克籍夫婦則因手機關機聯繫不上。

太魯閣國家公園管理處長劉守禮指出，持續嘗試撥打聯絡電話，終於在今天下午1時45分聯繫上，目前確認2人在靠近岳王亭附近紮營。

劉守禮說，經詢問2人糧食充足，但因山區大雨且附近沒有山屋，身體有些淋濕，自行紮營在帳篷內度過風雨，因手機訊號不佳，很快又斷訊，目前已將手機定位傳給花蓮縣消防局。

花蓮縣消防局指出，由於台8線中橫公路目前封閉中，且山區風雨大，不適合冒險上山，目前先集結地面隊伍，等到天氣穩定、確認公路安全後，就會立即上山救援。（編輯：李淑華）1131031