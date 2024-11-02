單親爸當5未成年子女面吸安毒 橋頭地院判刑6月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄2日電）高雄林姓男子去年因衝突將5名未成年子女趕出家門，高雄市社會局安置後發現5子女毛髮驗出毒品，追出林男長期在家吸食安非他命，橋頭地院依妨害幼童發育罪判刑6月，可上訴。

橋頭地方法院審理時，林男坦承自民國111年10月9日至去年1月9日間，在高雄市岡山區住處以置放在玻璃球內打火機燒烤後吸食煙霧方式，吸食第二級毒品甲基安非他命，造成一旁子女因此直接吸毒，足以妨害身心健全發育。

法官審酌林男身為父親，不思照顧子女身心健全發展，反在子女能接觸煙霧處所吸食安非他命，使5名子女體內出現毒品成分，身心發展受到妨害，被告所為應予非難。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

參酌林男110年才因毒品案遭送觀察勒戒，同年7月4日執行完畢出所。不料，出所後仍不思戒除毒品，可見改過之意不堅，據此依妨害幼童發育罪判處林男6個月徒刑，可上訴。

判決指出，林男離婚後獨自扶養5名子女，但他卻在家中當著孩子的面長期吸毒，去年1月9日晚間因與子女爭吵作勢毆打，隨後就驅趕所有子女出門。高雄市政府社會局評估後緊急安置，經採5名子女毛髮送中山醫學大學附設醫院檢驗，驗出安非他命毒品陽性反應，連忙報警偵辦。（編輯：戴光育）1131102