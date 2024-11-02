彰化4親友駕車遊阿里山跌落山谷 吊掛救出輕傷

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（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）彰化縣李姓女子今天駕車與2名哥哥及嫂子至阿里山遊玩，下午下山經嘉130鄉道，疑路況不熟，跌落逾10米深山谷，4人被吊掛救起，均無生命危險；事故原因待釐清。

嘉義縣消防局於下午4時48分據報，指前往阿里山地區的捷徑嘉130鄉道發生自小客車翻落山谷意外，車內有4人，立即派遣第三大隊三和等分隊人車前往救援。

三和分隊分隊長陳威哲等人趕抵，從路面看不到跌落的車輛，立即架繩索垂降陡峭的邊坡，陳威哲說，垂降至10米深較平緩邊坡，仍看不見事故車輛，再往下走一小段路程才發現車輛，當時除了駕駛李姓女子受困車內，其他3人已爬出車外。

陳威哲等救護人員先利用破壞器材救出李女，並用擔架將4人移至平緩邊坡，後續以吊掛方式，陸續將傷者救上路面，4人全身擦挫傷，意識清楚，駕駛李女則胸口疼痛，均送醫治療。

嘉義縣警察局中埔分局表示，據報立即前往協助救援，駕駛李女與2名哥哥、1名嫂子今天前往阿里山遊玩，下午下山行經嘉130鄉道，疑因路況不熟，行經0.5公里處、欲接近阿里山公路時，卻意外衝落邊坡。

警方指出，李女無酒精反應，因嘉130鄉道下山路況大都是下坡路段，若路況不熟，加上沒有控制好車速，很容易發生事故，用路人須小心駕駛。（編輯：謝雅竹）1131102