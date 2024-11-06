京華城案彭振聲提抗告遭駁回 延長羈押確定

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（中央社記者劉世怡台北6日電）北檢偵辦京華城案，聲請延押前台北市副市長彭振聲，台北地院裁准。彭振聲提起抗告，台灣高等法院今天表示，原審裁准並無違誤，予以駁回。彭振聲延長羈押確定。

台灣高等法院裁定指出，合議庭審理後，認定原審以被告彭振聲涉犯貪污治罪條例對於主管或監督的事務圖利罪，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年的重罪，有相當理由認有勾串共犯之虞，本件羈押原因依然存在。

高院審酌，國家刑事司法權的有效行使與被告人身自由受限制的程度等情形，依比例原則權衡，本件尚無從以具保等侵害較小手段替代，原審裁定延長羈押並禁止接見、通信，並無違誤或不當。彭振聲抗告無理由，予以駁回。

台北地檢署偵辦京華城案，今年8月底發動數波搜索約談，已聲押前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等人獲准。

北檢考量被告羈押期限將屆滿，先後聲請延押應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲等人。台北地方法院已裁定應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲延押2個月。

其中，彭振聲、沈慶京提起抗告，案件由台灣高等法院審理。高院今天就彭振聲抗告案先做出裁定。（編輯：蕭博文）1131106