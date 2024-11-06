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京華城案 應曉薇不服延長羈押提起抗告

2024/11/6 17:08（11/6 17:28 更新）
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台北地院6日表示，收到應曉薇（左）抗告狀，將送交高院。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北6日電）北檢偵辦京華城案，聲請延押國民黨台北市議員應曉薇，台北地院認定收賄、圖利罪嫌重大，日前裁定延長羈押禁見2個月。台北地院今天說，收到應曉薇抗告狀，將送交高院。

應曉薇涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄、非主管監督事務圖利及隱匿貪污犯罪所得財物罪，以及違反洗錢防制法的洗錢罪。北檢8月27日拘提應曉薇到案訊問後聲請羈押禁見，北院8月29日裁准。

北檢10月22日向法院聲請延長羈押應曉薇2個月，主張應曉薇與共犯或證人間供述歧異，就收受威京集團政治獻金部分，仍待追查相關證人或可能的共犯，有事實足認有勾串共犯或證人之虞，考量應曉薇與威京集團人員的聯繫緊密，若未延長羈押，恐加深案情隱晦不明，難以有效追訴。

北院於10月28日裁定，應曉薇自10月29日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信。

北院裁定指出，應曉薇涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大。證據資料顯示被告有長期在國外居住、滯留不歸的能力，逃亡的原因仍然存在。

北院指出，本件也不能排除檢察官在後續的偵辦過程，被告為脫免或減輕刑責，以自身影響力與待查的證人相互勾串，或使共犯或證人違背真實而為有利於被告的虛偽陳述，仍有事實及相當理由足認被告有勾串共犯或證人之虞。（編輯：蕭博文）1131106

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