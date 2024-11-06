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嘉義男酒駕撞死騎士 國民參審顧及符合自首判5年

2024/11/6 17:37
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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義縣謝姓男子被控去年5月間，酒駕闖紅燈追撞騎士陳姓男子死亡，案件行國民法官參審；嘉義地院今天宣判，考量謝男符自首規定且已和解賠償，判處5年徒刑。全案可上訴。

嘉義地方法院今天發布新聞稿，現年65歲謝男在酒駕事故發生後，當場承認為肇事人，坦承酒後駕車肇事，符合自首規定，經國民法官法庭判斷認定後，依自首規定減輕其刑。

嘉院表示，謝男在家飲用高粱酒後即駕車上路，且光天化日下，在重要路段酒駕又闖紅燈，且超速行駛，在碰撞發生前完全沒有減速，現場煞車痕達31.2公尺，對於事故應負全部肇事責任，違規情節嚴重，因此，不符合刑法第59條減刑規定。

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嘉院指出，國民法官法庭經評議後，考量謝男屬於全部肇事責任，在重要路段中酒駕、闖紅燈，肇事情節重大，基於謝男坦承犯行，並賠償被害人家屬新台幣200萬元，具反省悔改心意，因此，判處有期徒刑5年。

嘉義地檢署起訴書指出，謝男去年5月14日下午酒後駕車行駛嘉義大林鎮中正路時，直接闖紅燈追撞綠燈直行機車，騎士陳男彈飛重摔，被送醫急救後，持續昏迷2週後傷重不治，謝男酒測值高達0.71毫克，據國民法官法規定，故意行為因而發生死亡結果，應行國民法官參審。（編輯：陳仁華）1131106

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