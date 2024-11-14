澎湖詐騙案財損較112年飆升近3千萬 每月逾44件

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（中央社澎湖縣14日電）詐騙案手法層出不窮，澎湖縣警察局今天推出打詐英雄吉祥物「澎澎菊掌」，以行動宣示打擊詐欺犯罪；澎湖警方統計，1至10月共受理詐欺446件，平均每月44.6件，財損達1億7317萬餘元。

澎湖縣警局今天在警局大門中庭舉行防詐記者會，警察局長李名昌率馬公、白沙、望安3分局長與刑警大隊等一起以行動展現全力打詐決心，打詐英雄吉祥物「澎澎菊掌」同時也首度亮相。

李名昌表示，大家都知道詐欺犯罪對國家社會影響非常嚴重，也是民眾當前最痛恨的犯罪行為，打詐工作成為政府當前施政重點；由於詐騙行為手法複雜，政府在今年8月訂定和施行「打詐四法」，警局將加強詐欺犯罪偵查，大幅提升阻詐，確保金融秩序穩定，民眾生命財產獲得保障。

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澎湖縣警察局指出，澎湖治安與本島相比，相對單純，但詐欺案件有增加趨勢，今年1至10月共受理詐欺案件446件，平均每月44.6件，財損金額達新台幣1億7317萬餘元，遠比112年的1億4433萬餘元還多，其中以假投資詐騙139件最多，佔3成以上；其次分別是解除分期付款與中獎公司等，可見許欺案件對民眾造成最嚴重傷害。

警局也指出，為應對日益猖獗詐騙行為，成立有防詐專案小組，每月會提供詐情報告外，今年及時攔阻詐欺的匯款案件43件，攔阻金額1546萬餘元，移送詐騙案247件，讓民眾瞭解澎湖詐騙現況及手法，以提高防詐意識，遠離詐騙陷阱；民眾如碰上詐騙，一定要保持冷靜、小心求證並撥打165反詐專線等步驟，讓詐騙無法得逞。（編輯：陳仁華）1131114