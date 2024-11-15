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宜蘭地院張姓法官酒駕 法評會建議罰俸4月

2024/11/15 16:19
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（中央社記者林長順台北15日電）宜蘭地方法院張姓法官8月間酒駕遭警攔查，酒測值達每公升1.05毫克，檢方依公共危險罪起訴。宜蘭地院請求評鑑。法官評鑑委員會今天決議將張男移送職務法庭，建議罰款月俸給總額4個月。

宜蘭地方法院張姓法官（已停職）於8月19日晚間被警方攔檢進行酒測，酒測值為每公升1.05毫克（mg/L），涉犯刑法公共危險罪，經宜蘭地檢署檢察官偵結起訴。宜蘭地方法院移送法評會請求個案評鑑。

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法評會指出，張姓法官確有酒後駕車而涉犯刑事法律情事，行為不檢且有損司法形象，違反法官倫理規範情節重大，將導致公眾喪失對其職位的尊重與執行審判職務的信賴，並損及機關信譽與司法形象，應付懲戒。

法評會審酌張姓法官坦承違失、深感愧疚與自責及表示深自反省，且可預期將來有相當的刑事責任，建議依法官法規定罰款，其數額為現職月俸給總額4個月，以為懲儆。（編輯：張銘坤）1131115

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