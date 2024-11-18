新竹4男設局持刀槍搶劫毒販 一審各判刑7至8年

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（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）姜姓男子得知莊姓男子販毒，夥同3名友人假意買毒再持刀槍黑吃黑搶走毒品現金，新竹地方法院將姜男等4人依結夥3人以上攜帶凶器強盜罪判處7至8年不等徒刑，可上訴。

判決書指出，姜男欠債需用錢，得知莊男販售彩虹菸、咖啡包等毒品，便與張姓友人共謀強盜莊男財務等，今年2月間以購買毒品為由邀莊男至竹市某公園交易，張姓友人邀約梁姓、徐姓男子加入協助行搶。

雙方見面後，梁男持西瓜刀架住莊男，徐男持改造手槍對準莊男頭部逼問毒品放置處，莊男遭搶現金新台幣12萬元、愷他命110公克、彩虹菸10包及咖啡包200包等，事後4人分贓。

案發隔天梁男開車載張姓友人外出時，遭莊男的友人開車夾擊欲追回物品，梁男察覺有異逆向高速行駛，途中不斷以緊急剎車、變換車道等躲避追擊，導致公眾交通往來危險。

針對涉嫌搶劫的4名被告，法官審酌，明知國家嚴禁毒品，竟計畫結夥強盜他人財物及毒品，攜帶西瓜刀、槍枝壓制莊男進行強盜，非法取得第三級毒品愷他命及其他財物，造成莊男財損等，嚴重危害社會治安。

法官表示，考量張男與姜男為此案加重強盜犯行主要策劃者，情節較重，甚至遭查獲時還企圖脫免責任、誤導偵辦方向。

判決書指出，依結夥3人以上攜帶凶器強盜罪，判處張男、姜男子有期徒刑8年，梁男、徐男為7年徒刑，可上訴。此外，莊男所涉毒品部分，另案由新竹地院審理中。（編輯：戴光育）1131118