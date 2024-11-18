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宜蘭地院張姓法官涉酒駕 一審判刑4個月

2024/11/18 16:03
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（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）宜蘭地方法院張姓法官8月間酒駕遭警攔查，酒測值達每公升1.05毫克，遭檢方依公共危險罪起訴，宜蘭地院審理後，今天判處張男4月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，張男8月19日下午5時30分許下班後飲用酒類，未待體內酒精成分退卻，下午5時45分，自宜蘭縣宜蘭市縣政西路1號，駕駛自用小客車上路，晚間8時48分，在宜蘭縣宜蘭市環市南路與縣政二街被警方攔查，酒測值達每公升1.05毫克。

法官指出，張男知悉酒精成分對人的意識能力造成相當程度影響，且酒後駕車對自身及公眾都有高度危險性，仍在酒後呼氣所含酒精濃度達每公升1.05毫克，超出法定標準值之下開車上路。

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法官表示，兼衡張男駕駛的車種、行駛地區、路程、期間，對於公眾用路人的安全行車安全造成危險程度，並考量張男先前有因肇事逃逸獲判緩刑素行，犯後於警詢中否認，在偵查、審理中坦承犯行。

法官指出，另考量張男從事審判職務公務員多年，因此案已遭司法院停職，尚需扶養就學中子女，且張男因肝臟移植手術，而領有極重度等級身心障礙證明手冊的家庭生活狀況等一切情狀，依刑法駕駛動力交通工具吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪，判處張男有期徒刑4月，得易科罰金，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1131118

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