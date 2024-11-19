2嫌涉詐5000萬拒檢衝撞 北市警開11槍逮人、2警輕傷

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）北市警方今天在內湖追查假投資詐欺案時，因詐欺車手拒檢逃逸且意圖開車衝撞警方，李姓員警見情況緊急朝車輪開11槍，順利逮捕馬來西亞籍車手及孫姓收水手，2警則腿部受輕傷。

台北市警察局內湖分局追查一起假投資詐騙新台幣5000多萬元案件，並於今天上午9時23分在轄內文湖街11巷112弄口派員埋伏，見詐欺車手和涉案的白色汽車到場後，西湖派出所員警立即上前攔查。

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不料2名犯嫌拒查逃逸，警方緊急展開追捕行動，20歲孫姓男收水手駕車自撞周邊社區住戶圍牆後，又意圖衝撞警方，李姓員警見情況危急，持槍朝孫男所駕涉案車輛輪胎開槍，共射擊11發子彈，成功查獲到案；另名21歲馬來西亞籍車手也在文湖街21巷100弄口遭警方當場逮捕。

追捕過程中，李姓員警右大腿和曾姓員警右小腿，也遭彈殼反彈波及而受輕傷，均無大礙。（編輯：方沛清）1131119