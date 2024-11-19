高雄警追捕車手開2槍喝止 1嫌仍在逃

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄三民一警方今天配合詐欺受害人在逮捕車手時，當警方要追捕同夥時，詐騙共犯卻突然開車衝撞員警，警方立即朝左前輪射擊2發制止，但仍被逃跑，目前仍在追緝中。

高雄市政府警察局三民第一分局昨天接獲74歲姜姓男子報案，稱遭假投資股票詐騙，警方組成專案小組偵辦，詐騙集團又於今天傳訊要求姜男面交新台幣150萬元，姜男即與專案小組配合約出車手面交，雙方相約三民區安邦公園面交，員警則在公園周邊埋伏。

當39歲陳姓車手晚間6時許出現與被害人接洽檢視款項時，員警立即一擁而上當場逮捕。但警方另發現一輛自小客車停放於公園旁四平街，疑為監控車手的同夥。但當警方上前攔查，此車立即倒車，又向前打算衝撞員警。

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員警見情況急迫，立即朝左前輪射擊2發制止，但此車仍加速逃逸，幸現場無人受傷。目前警方已鎖定駕駛身分，將全力查緝到案。後續將持續擴大追查，向上溯源，揪出詐騙集團幕後成員。

三民第一分局分局長謝承甫呼籲，民眾對於來源不明投資簡訊或臉書、LINE等網路上「高報酬、穩賺不賠」投資訊息，千萬不要誤信，務必提高警覺，有任何疑問，應撥打110、165反詐騙專線或可直接就近向警方求證，以維護自身權益，避免遭詐騙。（編輯：李淑華）1131119