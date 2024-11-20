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假中獎真詐騙 新北男存款遭領走、警逮車手送辦

2024/11/20 16:21
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（中央社記者高華謙新北20日電）新北蔡姓男子誤信假中獎詐騙，先提供新台幣2.8萬元「核實金」，還交出提款卡，9萬多元存款遭領走，帳戶更淪洗錢人頭帳戶，淡水警方逮捕郭姓車手送辦。

新北市政府警察局淡水分局調查，今年9月間，蔡姓男子在社群網站Instagram點擊某家具廠商的抽獎活動，幾天後接獲中獎通知，對方要求匯款2.8萬元「核實金」到指定帳戶，蔡男卻遲遲未收到中獎獎金及獎品。

淡水警分局查出，詐團隨後又以核對資料為由，要蔡男提供金融卡，蔡男於是將5張金融卡放在淡水捷運站置物櫃，隨後蔡男接獲銀行通知，指帳戶遭警示，連帳戶裡的9萬多元也被提領，蔡男才驚覺受騙報警。

警方獲報後，發現37歲郭姓男子取走置物櫃內的提款卡，經多日蒐證及埋伏，11月18日員警直搗郭男租屋處，將正在玩電腦遊戲的郭男逮捕，並在屋內查扣改造手槍、改造子彈、二級毒品安非他命、含依托咪酯成分菸油、含卡西酮成分菸油、吸食器及智慧型手機3支等。

全案警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及詐欺等罪嫌，將郭男移送士林地檢署偵辦。

淡水警分局呼籲，「假中獎」詐騙常見手法包括要求先匯款、連續中獎、繳納核實金、銀行人員協助、交付提款卡等，民眾若有疑慮，可撥打165反詐騙專線查詢。（編輯：李錫璋）1131120

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