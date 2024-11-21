攔查詐團監控車手遭衝撞逃逸 警逮2人移檢方偵辦

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北海山警分局今天在板橋區查獲詐團車手馬來西亞籍蘇姓男子，循線逮捕監控的第2名陳姓車手。過程中，陳嫌衝撞機車企圖逃逸，最後遭攔，2人依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送。

海山警分局今天下午表示，日前接獲民眾朱女報案稱，她加入社群通訊軟體Line投資群組，遭人陸續詐騙新台幣數百萬元，請警方協助。

警方說，文聖派出所指導朱女持續與詐騙集團周旋，約定於今天中午12時於板橋區莊敬路某巷子的住宅前交付現金，並於12時48分查獲馬來西亞籍車手蘇姓男子。

警方說，後續於附近發現監控的轎車，前往攔停過程中，轎車發現警用巡邏車出現，倒車衝撞路邊停放數輛機車後，又再向前衝撞停放的機車。

文聖派出所兩部巡邏車夾擊轎車攔停後，以車窗擊破器破窗並噴灑辣椒水，順利控制第2名車手陳姓嫌疑人。追捕過程中，陳嫌遭車窗玻璃割傷臉部，送往亞東醫院包紮後無大礙。

警方說，全案詢問後，將兩人依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移請新北檢偵辦。

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另外，樹林警分局發布新聞表示，每天依全國165反詐騙系統平台，精準分析受理遭詐案件。據統計，今年10月轄內受理的詐騙案件，以假投資、假網拍及解除分期付款等類型為大宗。

樹林警分局說，民眾不可輕信網路上投資「無風險、高獲利」的詐騙話術；面對莫名中獎、網路交友、網路求職、網路投資，切勿輕信；網路轉帳前，更需冷靜先想想，小心求證。（編輯：張銘坤）1131121