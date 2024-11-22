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為討8萬賭債 高雄湖內槍擊案3男中彈1死2傷

2024/11/22 12:45
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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄林姓男子等3人為討8萬債務與賴姓男子約在湖內一處民宅，但林男等人入內後，賴男突和3名蒙面同夥到場闖入開槍，林男、周男、民宅蘇姓租客中槍，其中蘇男宣告不治。

警方調查，林男原本與綽號「阿龍」男子有新台幣28萬元賭債糾紛，阿龍先前已償還20萬元，林男應賴男所邀，偕同周男及林女前往高雄湖內區正義一路民宅，處理剩餘8萬元賭債。

不過，當林男等人進入後，賴男隨即搭乘一輛白色自小客車到場下車開槍，另3名蒙面同夥則分持球棒入內毆打林男，其中林男、周男及蘇男等3人皆中槍，周男左胸中彈、民宅蘇姓租客腹部中槍，林男被賴男同夥持球棒打傷，手部也在混戰中中槍。

警方到場後，發現現場留有子彈、空彈殼及些許毒品，隨即調閱現場附近監視器畫面展開偵查，將傷者戒護送醫急救。

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高雄市警察局湖內分局指出，蘇男送醫後宣告搶救無效死亡，並送往高雄市立殯儀館，待橋頭地檢署檢察官會同法醫相驗；周男則已完成手術，正在加護病房觀察，生命跡象穩定；林男則於稍早進行手術，無生命危險。

湖內分局目前已與高雄市政府警察局刑警大隊共組專案小組，秉持速辦、嚴辦原則，現正向上溯源追查槍枝與毒品來源及深入調查案發情形，陸續將相關涉案人等查緝到案。（編輯：郭諭儒）1131122

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