鄭銘謙到澎湖視察 鼓勵更生人開創新人生

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（中央社澎湖縣22日電）法務部長鄭銘謙今天到澎湖視察檢調等單位時表示，加強查緝毒品與打詐不法等犯罪，維持澎湖良好治安，再前往更生人「阿輝」經營的麻辣香鍋店探訪，致贈簽名盤加油，鼓勵開創新人生。

鄭銘謙到澎湖監獄、澎湖地檢署與澎湖調查站、犯保與更生澎湖分會等視察業務，指示加強查緝毒品與打詐不法等犯罪，讓澎湖維持良好的治安，同時對犯保協會等在司法保護、犯罪被害人與更生人的執行成果，表示肯定。

近午時分，鄭銘謙前往阿輝經營的干鍋道麻辣香鍋加油打氣，品嚐料理時盛讚阿輝好手藝，並當場致贈簽名盤，讓阿輝相當感動。

阿輝表示，一家三代都是廚師，對料理特別講究，全數採用在地食材，以大骨熬煮湯頭，盼讓民眾在澎湖有機會品嚐到獨一無二的口味，感謝犯保協會與更生保護會澎湖分會的協助與輔導，近期更計畫在本島開設旗艦店。

鄭銘謙今天也將前往馬公光榮活動中心，參訪由犯保協會舉辦的生活成長營「編織溫馨 代您同行」活動後返台。（編輯：郭諭儒）1131122

法務部長鄭銘謙（左2）22日到澎湖視察檢調等單位，前往更生人「阿輝」經營的麻辣香鍋店探訪，品嚐料理時盛讚阿輝好手藝。中央社 113年11月22日