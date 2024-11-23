4友人租車找代駕到宜蘭 與聯結車相撞釀3死2重傷

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（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）4名好友租車請唐姓男子代駕到宜蘭，今天凌晨行經路口時與聯結車相撞，造成小客車3死2重傷。據監視器畫面，當時路口號誌自小客車為閃紅燈，聯結車為閃黃燈，疑均未減速釀禍。

警方調查，唐姓男子（50歲）凌晨2時許，駕駛自小客車沿宜蘭縣五結鄉三興路南往北直行，黃姓男子（30歲）駕駛聯結車沿五結中路三段西往東直行，雙方於路口發生碰撞。

根據路口監視器畫面顯示，自小客車行駛在支道三興路，當時號誌為閃紅燈，而聯結車則行駛在幹道五結中路三段，號誌則為閃黃燈，雙方疑未減速，自小客車左側遭聯結車撞擊後旋轉，疑再撞上號誌桿停在路邊，安全氣囊爆開，擋風玻璃龜裂，左側鈑金嚴重受損。

唐男受困車內，救出時意識不清，送醫途中失去呼吸、心跳；自小客車後座乘客林姓男子（39歲）及黃姓女子（24歲）也已失去生命徵象，3人經送醫急救後仍回天乏術。

另外，自小客車副駕駛座銀姓女子（34歲）及後座乘客邱姓男子（33歲）受傷送醫，經醫師診斷，銀女左胸第7根肋骨骨折，已住院接受治療；邱男左鎖骨骨折且有氣胸，一度失去意識，所幸經搶救後恢復意識，送進加護病房治療。

據了解，自小客車為租賃車，駕駛唐男為代駕，車內其餘4人來自新北市及台北市，互為友人關係，警方通知家屬到宜蘭，家屬都不清楚為何4人要到宜蘭。

經宜蘭警方檢測後，2名駕駛都無酒精反應，警方將報請檢察官相驗，確切肇事原因待釐清。警方已將黃男帶回製作筆錄，全案將朝過失致死罪嫌偵辦。（編輯：李錫璋）1131123