酒後口角 桃園男子遭同事持刀刺腹致臟器外露亡

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市八德區某人力仲介公司62歲李姓男子酒後與44歲江姓同事口角，江男氣憤之餘涉嫌在宿舍持刀刺向李男腹部導致臟器外露身亡，警方獲報到場帶回江男，訊後依殺人罪嫌送辦。

桃園市警察局八德分局副分局長梁仲銘今天接受媒體聯訪表示，這起殺人命案發生於21日晚間，起因為江男與李男平日相處不睦，案發當晚在公司宿舍又因細故發生口角進而鬥毆，江男憤而持刀刺死李男，分局獲報後立即趕往將犯嫌當場逮捕，並起獲相關犯罪事證，全案依刑法殺人罪移送桃園地方檢察署偵辦。

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根據知情人士指出，江男與死者李男都任職於人力仲介公司，並同住在公司提供的宿舍，由於生活習慣不同，2人常因生活瑣事發生口角，21日晚間9時許，江男疑因不滿李男酒後出言挑釁，竟失控持刀刺向李男腹部，其他同事趕緊報案，但救護人員到場時李男臟器外露，已明顯死亡未送醫。

警方到場後立即封鎖現場採證，根據在場其他同事、監視器畫面等證物，將涉案江男帶回偵訊，警方同時也在現場附近草叢尋獲凶刀，江男沒有過多辯解，訊後依殺人罪嫌移送偵辦。（編輯：李錫璋）1131124