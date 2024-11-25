在嘉院羈押室牆寫他人犯行 男被依違反個資判3月

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）張姓男子去年3月間在嘉義地方法院候審的羈押室牆壁，寫凌男犯偷內衣褲被判刑文字，遭提告起訴，嘉院認張男已違反個資保護法，判3月從刑，可易科罰金；可上訴。

嘉義地方法院簡易判決書指出，張男因懷疑凌姓男子在嘉義地方法院候審的羈押室牆壁寫上2486，意指張男是無用的人，張男為報復凌男，去年3月7日，在嘉義地院候審的羈押室等候開庭時，也在牆上書寫凌男的犯行。

嘉院表示，張男在羈押室蹲式馬桶後側牆壁上，以鉛筆寫上溪口凌姓男子偷內衣褲被判5個月徒刑，還穿上女性內衣褲，只要上網都查得到等文字，並同樣在羈押室出入口對面牆上也有寫，以貶損凌男社會評價，使不特定人士藉由觀覽文字內容，得知凌男個資。案經凌男提告，嘉檢起訴。

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嘉院指出，張男將凌男姓名及犯罪前科記載於牆上，足以讓他人辨識，屬於凌男的個人資料。張男雖未取得任何利益，但所為已違反凌男意願，並造成凌男心理不快而有個資遭外洩隱憂，已足以影響凌男正常生活，且侵害凌男資訊隱私權及名譽權。

因此，張男涉及個人資料保護法的非公務機關非法利用個人資料罪，判處有期徒刑3個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。（編輯：郭諭儒）1131125