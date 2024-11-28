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高雄市議員黃紹庭涉詐領1455萬助理費 檢起訴貪污、偽造文書

2024/11/28 10:46（11/28 10:54 更新）
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國民黨高雄市議員黃紹庭28日依貪污、偽造文書罪等起訴。圖為9月30日黃紹庭依貪污治罪條例移送高雄地檢署複訊。中央社記者張已亷攝 113年9月30日
國民黨高雄市議員黃紹庭28日依貪污、偽造文書罪等起訴。圖為9月30日黃紹庭依貪污治罪條例移送高雄地檢署複訊。中央社記者張已亷攝 113年9月30日
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（中央社記者洪學廣高雄28日電）台灣高雄地方檢察署說，中國國民黨籍高雄市議員黃紹庭民國103年起涉共詐領助理費新台幣1455萬元，偵結後今天依貪污、偽造文書罪等起訴，並依被告繳回犯罪所得建請法官輕判。

雄檢上午說，黃紹庭103年12月25日迄今歷任第2到4屆高雄市議員，卻涉將包括李姓配偶等6人當人頭助理向高雄市議會申報助理補助費，並以申報人頭助理、低薪高報方式等詐領補助，粗估人頭助理部分共詐領1309萬5000多元、低薪高報部分詐領145萬5000多元，總計詐領約1455萬元。

檢調獲報後，9月26日搜索黃紹庭服務處等10處並帶回涉案人士調查，其中6名被告經雄檢檢察官諭知以2萬元到30萬元不等交保候傳；周姓服務處人員經檢方聲請羈押，台灣高雄地方法院更裁以50萬元交保候傳，其餘被告及證人請回。

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於檢方搜索前夕出國的黃紹庭9月29日搭機返台，經檢方掌握拘提到案，訊後聲押獲准。全案經檢察官完備事證，依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物、中華民國刑法使公務員登載不實罪嫌等起訴黃紹庭夫妻等14人。

檢方表示，黃紹庭長期詐領助理補助費，惡性重大，且於查緝開始時利用媒體資源散播不實訊息混淆視聽，更有不該，但念在犯後坦承全部犯行，配合指證共犯，確實有利釐清部分案情，且主動繳回犯罪所得，有助減少浪費司法資源。如果法院審理時仍坦承犯行，建請雄院念及已坦然認錯、配合司法偵辦、並盡力彌補犯罪損害等情，予以從輕量刑。（編輯：李明宗）1131128

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