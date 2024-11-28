彰化警稱刑大偵查佐輕生無關霸凌 家屬：無法接受

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（中央社記者吳哲豪、鄭維真彰化28日電）彰化縣警察局刑警大隊張姓偵查佐在租屋處輕生，家屬昨發陳情信指遭霸凌；張姓偵查佐的妻子韓女受訪時說，縣警局說沒有霸凌，是把責任推給不會說話的死人，無法接受。

家住台中市的張姓偵查佐10月17日晚上沒有到辦公室值班，在租屋處被發現送醫不治，張姓偵查佐妻子韓女昨天發陳情信給總統府等單位，指丈夫疑遭長官霸凌，含冤致死，縣警局對死因避重就輕。

縣警局今天開記者會澄清，督察科未曾接獲投訴反映刑警隊有職場霸凌等情事，也未有不合理工作要求，為求公允，警局已函請彰化地檢調查。

韓女今天接受媒體聯訪時指出，縣警局說沒有霸凌，把責任推給一個不會說話的死人，她不接受這種答案，且丈夫遺體在租屋處被發現時，2分鐘後，帳號就被人從手機通訊軟體工作群組踢出，她質疑是有什麼資料不能被家屬看到，或是想要隱瞞什麼。

韓女說，丈夫曾說在刑大上班很不快樂，不想繼續待，想要調回派出所，但丈夫以從警為驕傲，想要做到退休，結果現在一切都來不及了。

韓女指出，6歲的兒子到現在還在哭，哭著要找爸爸，兒子本來還說以後也要跟爸爸一樣當警察，但她無法跟兒子解釋，爸爸因工作失去了性命。

張姓偵查佐的媽媽也說，無法接受縣警局的說法，警方把問題推給一個已經不能講話的人，她們要真相。

台灣彰化地方檢察署下午也發布新聞，指10月18日接獲通報後，當天上午即會同法醫前往殯儀館相驗、製作家屬筆錄，26日在台中市立生命禮儀中心解剖、採集檢體送驗，以確認死亡原因，同時訊問家屬關於案件意見。

檢方表示，11月25日接獲縣警局主動提供行政調查資料，將綜合死者所遺留相關文字物件、家屬意見，並調取相關資料後，盡速釐清案情。（編輯：李淑華）1131128

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