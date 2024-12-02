嘉義女大生深夜打工返家遭大貨車撞擊 送醫不治

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）嘉義縣18歲葉姓女大生昨天深夜在外打工騎機車返家，行經嘉朴公路遭大貨車迎面撞擊，葉女送醫不治。警訊後，大貨車陳姓駕駛將依過失致死罪嫌函送法辦。

嘉義縣警察局水上分局今天表示，就讀大學的葉女平時在外打工貼補家用，昨天深夜打工結束騎機車準備返回嘉義縣水上鄉的住家，於同日深夜11時30分左右，經由嘉朴公路在22.2公里處的路口待轉區準備左轉進入鄉間道路，不料，當場被一輛由西往東方向行駛的大貨車迎面撞上。

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警方指出，葉女連車當場被撞擊彈飛至遠處落地，救護車趕抵，葉女已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫；葉女有頭部鈍傷、氣血胸、腹內出血等傷勢，急救後於今天凌晨1時3分左右宣告不治。

警方表示，30歲大貨車駕駛陳姓男子酒測值為零，透過監視器畫面，現場路口雖然有紅綠燈標誌，但事故發生時為閃光號誌，當時大貨車疑超速行駛，警訊後，將依過失致死罪嫌函送法辦。（編輯：李淑華）1131202