本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
黃子佼持有兒少性影片案 法院判刑8月
首頁 / 社會
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 社會

行政執行署辦研討會 聚焦AI科技法制

2024/12/3 09:35（12/3 09:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
法務部行政執行署日前舉辦研討會，聚焦人工智慧（AI）應用於行政執行業務的領域，法務部政務次長黃世杰（左5）、行政執行署長繆卓然（左4）期許透過學術與實務界的交流，推動科技與法律風險管控的平衡，提升行政效能。（行政執行署提供）中央社記者謝幸恩傳真 113年12月3日
法務部行政執行署日前舉辦研討會，聚焦人工智慧（AI）應用於行政執行業務的領域，法務部政務次長黃世杰（左5）、行政執行署長繆卓然（左4）期許透過學術與實務界的交流，推動科技與法律風險管控的平衡，提升行政效能。（行政執行署提供）中央社記者謝幸恩傳真 113年12月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北3日電）法務部行政執行署今天表示，日前舉辦研討會，聚焦人工智慧（AI）應用於行政執行業務的領域，期許透過學術與實務界的交流，推動科技與法律風險管控的平衡，提升行政效能。

行政執行署新聞稿指出，11月29日在台中亞洲大學舉辦「AI科技運用、法律風險與行政執行學術研討會」，法務部政務次長黃世杰、行政執行署長繆卓然、亞洲大學副校長曾憲雄、亞洲大學榮譽講座教授施茂林出席。

黃世杰致詞時表示，AI技術蓬勃發展，可能有侵害人民權益的風險，藉由法律控制以免科技發展失序是當前重要課題，新政府積極推動「人工智慧基本法」，期許建立法制基礎，也期勉行政執行署運用AI技術為法務部數位轉型奠定基石。

繆卓然在專題演講中提到，行政執行署已導入多項AI創新措施，包括虛擬帳號繳款、文書電子化、追車數位化及法拍作業科技化等，大幅提升執行效率，展現積極求變的能力與決心，未來將持續探索AI技術，創造更多業務創新作為。

新聞稿最後提到，本次研討會是推動數位化政府與AI科技應用的重要一步，期望貫徹政府深化AI運用的政策目標，實現將台灣打造成「人工智慧島」的願景，讓科技助力法治，為社會帶來更多創新價值。（編輯：李淑華）1131203

黃世杰
依托咪酯「喪屍煙彈」改列二級毒品 法務部：持有、施用構成犯罪
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
AI股表現亮眼 馬斯克艾里森黃仁勳財富增長最可觀
172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：