行政執行署辦研討會 聚焦AI科技法制

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（中央社記者謝幸恩台北3日電）法務部行政執行署今天表示，日前舉辦研討會，聚焦人工智慧（AI）應用於行政執行業務的領域，期許透過學術與實務界的交流，推動科技與法律風險管控的平衡，提升行政效能。

行政執行署新聞稿指出，11月29日在台中亞洲大學舉辦「AI科技運用、法律風險與行政執行學術研討會」，法務部政務次長黃世杰、行政執行署長繆卓然、亞洲大學副校長曾憲雄、亞洲大學榮譽講座教授施茂林出席。

黃世杰致詞時表示，AI技術蓬勃發展，可能有侵害人民權益的風險，藉由法律控制以免科技發展失序是當前重要課題，新政府積極推動「人工智慧基本法」，期許建立法制基礎，也期勉行政執行署運用AI技術為法務部數位轉型奠定基石。

繆卓然在專題演講中提到，行政執行署已導入多項AI創新措施，包括虛擬帳號繳款、文書電子化、追車數位化及法拍作業科技化等，大幅提升執行效率，展現積極求變的能力與決心，未來將持續探索AI技術，創造更多業務創新作為。

新聞稿最後提到，本次研討會是推動數位化政府與AI科技應用的重要一步，期望貫徹政府深化AI運用的政策目標，實現將台灣打造成「人工智慧島」的願景，讓科技助力法治，為社會帶來更多創新價值。（編輯：李淑華）1131203