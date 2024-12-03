屏東知名小吃店藏春色毒品 警帶回涉案60人

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）高市刑大查獲屏東里港鄉一間知名小吃部，除提供酒女陪侍還有店內人員販賣毒品愷他命及卡西酮咖啡包助興，現場帶回涉案60人，其中蘇姓負責人等5人依毒品罪送辦。

高雄市警察局刑事警察大隊偵二隊4分隊日前偵辦毒品案循線得知，屏東縣里港鄉中山南路一間知名小吃部平時生意鼎沸，除提供酒女陪侍服務，另有店內人員販賣毒品愷他命及卡西酮咖啡包，供應小姐及顧客群聚吸毒開趴助興。

警方與內政部移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊、高雄市警察局左營分局、屏東縣警察局里港分局共組專案小組，並報請屏東地檢署指揮偵辦。經數週跟監蒐證，11月26日凌晨發動搜索拘提，現場共查獲60人，其中本國籍共34人、中國籍共9人、越南籍共17人（包括5名失聯移工）。

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此外，警方還在小吃部置物櫃及小姐休息室內，起獲第二級毒品依托咪酯1瓶、第三級毒品卡西酮咖啡包330包、第三級毒品愷他命3包、K煙14支、贓款新台幣48萬元等證物，當場拘捕現場負責人41歲蘇姓女子、領台32歲黃姓女子、員工44歲阮姓女子、40歲賴姓女子、43歲謝姓男子等5人，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。

高市刑大今天召開記者會指出，高市警局今年配合台灣高等檢察署執行第11波安居緝毒專案，透過建立社區反毒通報網，強力掃蕩新興毒品類案件。專案期間查獲各類毒品案件共434人，其中包含大麻栽種場2件、混合式毒品分裝場9件，總計查扣各級毒品粉末6萬多公克、毒品咖啡包及喪屍煙彈共1萬6692包。（編輯：郭諭儒）1131203