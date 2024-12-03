新北分署拍賣會 三重店面溢價19.4％拍出

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（中央社記者趙敏雅新北3日電）法務部行政執行署新北分署今天舉行年終聯合拍賣會，其中位在新北市三重區六張街1處店面，以新台幣1702萬1000元拍出，溢價達19.4％，總拍賣所得5460萬4281元，挹注國庫。

新北分署表示，這處店面約22坪（另有尚未登記建物約5.9坪），第2次拍賣底價1425萬元，屋齡雖47年，但緊鄰六張公園、鄰近正義北路商圈地點佳，吸引2組人馬參與投標。

除店面，拍賣會標的還有汽車與土地等。新北分署說，2015年出廠TOYOTA Innova汽車由3名民眾喊價競標，最終以4萬2000元拍定，板信商業銀行股份有限公司股票以每股7.5元拍定。

土地部分，位在新北市中和區灰磘段山林地使用分區為風景區，由鄰近寺廟團體投標，分別以13萬2700元及140萬6000元拍定。

新北市永和區長堤段土地，為福和橋旁堤外空地，使用分區為河川區，第4拍仍無人投標，抵押權人以底價3600萬元承受。

新北分署表示，2021年出廠Mitsubishi Colt Plus車輛及其餘不動產未拍定，將擇期再拍賣。（編輯：李明宗）1131203