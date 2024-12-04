台鐵員工鎚殺同事破壞電子監控 橋院裁定4度延押

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（中央社記者張已亷高雄4日電）台鐵高雄機務段左營機務分段林姓員因工作摩擦，去年涉持鐵鎚敲擊洪姓同事致死，遭橋檢依殺人罪嫌起訴；橋頭地院考量林男曾規避查緝，還企圖拆卸電子監控手環，裁定4度延押2月，可抗告。

橋頭地方法院考量，林男遭警方追緝時曾跳樓逃跑，遭檢方限制住居、配戴電子監控手環及每日派員警訪視等處分，事後有消極不配合科技監控、企圖拆卸電子監控手環等情形，自今年6月4日、8月4日、10月4日起各延長羈押2月，因12月4日羈押屆滿，再裁定延長羈押2個月。

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橋頭地檢署起訴書指出，林男與洪男在民國101年至102年間因工作發生爭執，林男對洪男心生怨懟，並主觀認為是對方陸續破壞他的機車、汽車、內務櫃等而萌生殺意，在112年6月間發現加油設備站休息室窗戶未上鎖，林男當天攜帶裝有鐵鎚及膠質手套的黑色後背包，從窗戶攀爬進入休息室躲藏。

檢方表示，林男待洪男進入加油設備站值班室時，趁對方不注意從休息室至值班室並持鐵鎚朝洪男頭部、胸部等多處敲擊，造成洪男腦出血及多處骨折等傷、當場死亡，林男犯後爬窗離開並丟棄後背包及清理現場血跡，隔天為逃避警方查緝，從住處頂樓跳下致多處骨折由警方協助就醫，住處則被警方搜索扣得犯案時所穿著衣服、褲子及鞋子等物。橋檢偵結依殺人罪嫌起訴林男。（編輯：陳仁華）1131204