水房車手集團詐逾900萬 屏檢逮6人羈押禁見獲准

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）黃姓男子招募5名成員組織水房車手集團，在高雄市租屋為據點，屏檢追查逮捕6嫌，向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准，初步估算被害人匯款金額逾新台幣900萬元。

屏東地檢署今天新聞稿表示，今年11月14日屏東縣警局潮州分局員警臨檢攔查到2名車手，並扣得19張人頭帳戶提款卡，由專案小組持續分析扣案證物，確認被害人所匯款項，持續監控2名車手，進而發現高雄市小港區集團據點，執行搜索逮人。

屏檢指出，黃男招募陳男、蔡男、戴男、陳女及林女加入水房車手詐騙集團，先後以高雄市大寮區、小港區租屋處為據點。由機房詐騙集團以偽裝成客服人員或假投資等名目詐騙，待被害人受騙匯款到人頭帳戶外，再提供密碼給黃男所屬水房車手集團。

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黃男為水房車手詐騙集團1至3線車手管領人，負責提供工作機避免警方查緝外，並指揮及分配發給薪水給1至3線車手，待款項交付後，其中1、2及3線車手則可獲得當天所領款項1.5%、1%及0.5%報酬。

屏檢強調，初步估算被害人匯款金額逾900萬元。訊後認黃男等6人涉嫌刑法3人以上共同詐欺取財、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌，且犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要性，向屏東地方法院聲請羈押禁見均獲准。（編輯：孫承武）1131206