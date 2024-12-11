彰警12天抓295詐欺犯 8外籍觀光客當車手

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（中央社記者鄭維真彰化11日電）彰化縣警察局執行全國同步打擊詐欺專案行動，12天抓到295名詐欺犯，查扣汽車、現金等總價約3646萬元，其中有8名外籍人士利用觀光簽證來台從事詐騙集團車手。

彰化縣警察局長陳明君今天主持11月打詐儀表板記者會指出，11月受理765件詐欺案中，投資詐騙259件占總件數34%、財損金額新台幣3億5528萬元占總財損達70%為最大宗；另有7件傳統吸金及52件借貸糾紛，財損約1億3279萬元。

依行政區統計，受理件數最多6個行政區，依序為彰化市、員林市、和美鎮、鹿港鎮、溪湖鎮及福興鄉；財損金額最多為彰化市1億6845萬元，其中2件為澳豐基金吸金案共3993萬元，其次為員林市、溪湖鎮、福興鄉、鹿港鎮及花壇鄉。

警方表示，縣警局於11月18日至11月29日執行全國同步打擊詐欺專案行動，查獲詐欺集團56件，共295名詐欺犯，包括以假投資方式詐騙美國與加拿大華人的電信詐欺話務機房案等；另查扣汽車、現金及扣押金融帳戶存款等總價值約3646萬元。

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彰化縣警察局刑事警察大隊副大隊長張安進說，這段期間查獲8名以觀光簽證入境的外籍人士，涉嫌從事詐騙車手，包含4名越南籍、3名馬來西亞籍、1名澳門籍車手，詐團利用外籍人士從事詐騙的人數有增加趨勢，他們常以語言障礙或假扮物流作為掩護前往取款，民眾應提高警覺。

警方提醒，詐騙集團利用假投資平台，先給予帳面上小額獲利，要民眾加碼投資，若被害人表示已無其他積蓄，詐團可能要求被害人抵押房子或土地，甚至找假借貸公司或代書，收取高額利息或誘騙被害人將不動產過戶，最後不僅沒獲利，連房產都被騙走，並背負高額貸款。（編輯：謝雅竹）1131211