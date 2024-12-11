海委會11人員堅守紀律 管碧玲頒廉潔楷模獎勉勵

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（中央社記者張已亷高雄11日電）11名海委會人員因堅守公職紀律表現優良，獲主委管碧玲頒發「優秀廉潔楷模」獎；管碧玲以「君子慎獨」共勉，要求人員堅守律例及廉政價值，維護人民託付責任與信任。

海洋委員會主委管碧玲指出，廉潔是民主基石及人民對國家公職基本要求，9月、10月分別在海巡署南部分署、艦隊分署各增設政風單位，強化機關內部廉政風氣，確保機關運作清廉與高效。

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管碧玲表示，以多元、系統化等廉政工作強化防堵措施，防範違紀違法、洩漏國家機密、收受賄賂等狀況，包含研訂「獎勵及保護檢舉洩密案件實施要點」，鼓勵人員舉發、自首及落實風險職務盤點與輪調，並結合律師辦理講習，編製指引手冊、繪本、動畫、微電影及辦理親子繪畫比賽等，杜絕惡劣風氣蔓延。

海委會今天發布新聞稿指出，10日召開廉政會報暨安全維護會報，並表揚11名在工作中展現高度廉潔自律、積極任事人員，分別為綜合規劃處科長王亭絜、秘書室科員林怡靜、海洋保育署綜合規劃組科員林貞吟、秘書室專員楊婉惇、海巡署偵防分署偵查員許儒林、海巡署艦隊分署小隊長林益勝、海巡署艦隊分署第十五海巡隊組主任林谷銘、海巡署北部分署小隊長湯柏威、士官督導長何仁耀、海巡署南部分署所長羅俊智及海巡署東南沙分署科員王志祥11人。（編輯：陳仁華）1131211