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男大生騎機車衝武嶺賞景 中橫西寶摔車警護送下山

2024/12/16 11:02（12/16 11:16 更新）
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3名大學生日前從台南騎機車至合歡山武嶺賞景，欲從花蓮北返，行經中橫西寶段時不慎摔車，雙載男學生都掛彩，四肢多處擦傷，路過的合歡派出所員警及時救護，協助擦藥消毒並護送下山就醫。（花蓮縣新城警分局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年12月16日
3名大學生日前從台南騎機車至合歡山武嶺賞景，欲從花蓮北返，行經中橫西寶段時不慎摔車，雙載男學生都掛彩，四肢多處擦傷，路過的合歡派出所員警及時救護，協助擦藥消毒並護送下山就醫。（花蓮縣新城警分局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年12月16日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）3名大學生從台南騎機車至合歡山武嶺賞景，欲從花蓮北返，行經中橫西寶段時不慎摔車，雙載男學生都掛彩，四肢多處擦傷，正巧合歡派出所員警路過，協助清創並護送下山就醫。

花蓮縣警察局新城分局今天表示，合歡派出所警員呂小平日前上班途中，行經中橫台8線161.5公里西寶段彎道處，發現一輛機車倒在地上，便下車關心。2名男子跌坐在地表示，行經此處不慎打滑摔車。

呂小平立即從車內取一包衛生紙給予止血，並通知天祥派出所員警前來協助。警員李俊龍到場後，發現林姓男子及葉姓男子四肢多處擦傷，隨即取出急救箱給予初步清創，並擦藥消毒後蓋上紗布止血、避免感染。

李俊龍見這3名年輕人十分疲憊，經詢問得知3名男大生騎乘2輛機車從台南至武嶺欣賞風景，之後便從花蓮下山要到台北。發生事故後，林男表示要自行下山後將機車托運返家。

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由於中橫公路沿線多處易有落石，為確保安全，員警駕駛巡邏車前導護送3人到山下新城鄉，協助林姓學生到機車行將機車托運到住處，再就近載往國軍花蓮總醫院就醫，3名學生對警方的及時救護及護送深表感謝。

新城警分局表示，中橫公路因受0403地震的影響，邊坡土石鬆動，常有落石發生，今年經常有路過車輛破胎及民眾騎車摔倒情形，呼籲民眾非必要勿行駛山區道路，並隨時注意車前狀況，確保安全。（編輯：李淑華）1131216

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