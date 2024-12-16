空軍士官涉猥褻女軍官 判刑1年定讞

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（中央社記者林長順台北16日電）空軍某單位張姓士官督導長涉嫌於110年間強制猥褻上尉女軍官得逞，屏東地方法院、高雄高分院先後判處張男有期徒刑1年。最高法院今天駁回上訴。全案定讞。

判決指出，張男與被害女子原為空軍某單位的同事，女子於民國110年3月間調任空軍另一單位擔任上尉組長，女子於調任後不久返回屏東租屋處整理衣物，與張男約在租屋處樓下見面，2人隨後進入租屋處房間內聊天。

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判決表示，張男趁女子不注意時徒手碰觸對方臀部，女子出言制止後，張男以手環抱女子，將手伸入女子衣服內撫摸對方胸部，隔著褲子撫摸女子下體，強吻女子的耳朵、脖子、背部，以違反女子意願的方式，強制猥褻女子得逞。

屏東地方法院認為，張男案發時為現役軍人，本應遵守法紀，且與被害女子為軍中同袍，本應互敬、互重，竟為滿足一己性慾，對其性騷擾及強制猥褻，依強制猥褻罪判處張男有期徒刑1年。高雄高分院、最高法院先後駁回張男上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1131216