空殼商號帳戶供應集團助詐逾1億 新北檢起訴7人

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（中央社記者趙敏雅新北18日電）檢調查出，呂姓男子等人組空殼商號帳戶供應集團，將帳戶、密碼等轉交詐騙集團作為收款人頭帳戶使用，詐騙金額達新台幣1.8億元，新北檢依加重詐欺罪等起訴7人。

台灣新北地方檢察署今天發新聞稿指出，呂男、吳男等人共組空殼商號帳戶供應集團，在臉書（Facebook）粉絲專頁投放貸款廣告，吸引39人設立39家商號、申辦35個商號金融帳戶後，派員收走各商號金融帳戶存摺、大小章、網銀帳密，轉交詐騙集團作為收款人頭帳戶使用。

檢調調查，詐騙集團以假投資等手法詐騙50人，從去年10月到今月5月間，要求匯款到各商號金融帳戶，再轉到其他收水帳戶或指派車手提領贓款獲利。

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新北檢肅黑金專組檢察官陳香君，指揮內政部警政署刑事警察局、新北市政府警察局刑事警察大隊偵辦，查出呂男等人在半年間製造大量「空殼商號帳戶」，詐騙金額達1億8734萬餘元，並查扣PORSCHE Taycan、BMW 328i自小客車各1輛、百達翡麗錶1只、現金1670餘萬元。

新北檢表示，呂男等人協助詐騙集團犯罪，製造金流斷點，使被害人難以追回遭騙款項及增加追查難度，嚴重影響社會治安及金融交易秩序，求處主嫌呂男15年徒刑、吳男10年徒刑。（編輯：林恕暉）1131218