京華城案偵結前最終訊問 北檢再度提訊柯文哲

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（中央社記者林長順台北19日電）北檢偵辦京華城等案已到收尾階段，預計下週偵結，正撰寫結案書類，為釐清相關細節，檢察官今天再度提訊在押的柯文哲。柯文哲下午1時10分抵達北檢，面對媒體詢問是否認罪不回應。

另外，民眾黨主席、前台北市長柯文哲日前遞狀向台北地方法院聲請解除禁止通信，台北地檢署已收到北院徵詢函，目前正研擬意見中。

檢廉調查，沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，涉嫌指示前鼎越開發董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人30萬元共計210萬元，匯入柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉懷疑，柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令前台北市副市長彭振聲主持都委會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。沈慶京、柯文哲等人涉犯貪污治罪條例行、收賄等罪。

另外，北檢偵辦柯文哲政治獻金案，查出柯文哲與時任競選辦公室財務長李文宗等人，涉嫌以木可公司侵占政治獻金，日前向台北地方法院聲請扣押木可相關帳戶3883萬7712元，已獲法院裁准。

北檢偵辦京華城案、政治獻金案已近尾聲，檢察官正在撰寫結案書類，為了讓柯文哲有最終陳述，下午再度提訊在押的柯文哲說明，預計下週將全案偵查終結。（編輯：張銘坤）1131219