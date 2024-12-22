新北耶誕馬拉松接力賽 男子硬闖交管遭警送辦

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（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市政府今天舉辦耶誕馬拉松接力賽，但有民眾疑因要趕搭高鐵而硬闖警方交管，還涉衝撞員警，當場被逮捕帶回警局詢問，不僅搭不上車，還被移送檢方偵辦。

新北市歡樂耶誕城活動持續舉辦，今天一早還首次舉辦耶誕馬拉松接力賽，為維護跑者安全，警方進行道路交管，但卻有人6時許騎機車闖越板橋區縣民大道與漢生東路口間的警示交通錐，遭警方攔查取締。

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海山警分局指出，當員警要求56歲鄒姓騎士熄火停靠路旁，鄒男不服且涉騎乘機車衝撞員警，致員警右腳膝蓋及小腿擦傷，鄒男右膝也摔倒擦傷，當場被多名員警壓制，現場依妨害公務及傷害罪現行犯逮捕。

據了解，鄒男疑因要趕搭高鐵班車，但因不服警方管制遭逮帶回警局詢問，不僅趕不上高鐵，詢後被移送新北檢偵辦。還因不服警方指揮違反道路交通管處理罰條例規定遭開單舉發，可處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1131222