加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大法官人事案明投票綠力挺、藍擬封殺 白成關鍵
首頁 / 社會

板橋凌晨公寓火警 兒疑不滿母管教嚴涉縱火送辦

2024/12/23 18:38（12/23 19:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市板橋區某處公寓23日凌晨火警，警消獲報迅速到場撲滅火勢，有鄰居在火警發生前疑似聽到爭吵聲，疑似人為縱火。消防局火災鑑識中心會同警方鑑識小組到現場蒐證調查，釐清起火原因。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 113年12月23日
新北市板橋區某處公寓23日凌晨火警，警消獲報迅速到場撲滅火勢，有鄰居在火警發生前疑似聽到爭吵聲，疑似人為縱火。消防局火災鑑識中心會同警方鑑識小組到現場蒐證調查，釐清起火原因。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 113年12月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市板橋區三民路某公寓2樓今天凌晨火警，警消獲報迅速到場撲滅火勢，許姓男子及其母親、姐姐共3人受傷送醫，全案經調查許男疑因不滿母親管教嚴涉嫌縱火遭移送法辦。

新北市板橋區三民路二段某公寓2樓今天凌晨零時40分發生火警，由於有人受困火場，警消獲報迅速前往搶救，火勢於凌晨1時15分撲滅，共疏散13名民眾，燃燒客廳房間雜物、波及面積約20平方公尺。

警消救出許男（20歲）及其母親、姐姐，3人嗆傷送醫，許母有大面積燒傷，初估全身有約50%面積是2度灼傷，經治療後，傷勢暫無大礙。

據指出，火警發生前有鄰居疑似聽到爭吵聲，隨後就發生火警，疑似人為縱火。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新北市消防局火災鑑識中心會同警方鑑識小組到現場蒐證調查，初步查訪，許男疑不滿母親管教太嚴格，覺得很煩，涉嫌於爭吵後縱火。不過，因許男精神狀況不穩定，警方還將許男送往雙和醫院進行精神鑑定。

警方表示，醫院初判許男精神狀況無異狀，員警中午將人從醫院帶返警局詢問，經現場蒐證及目擊證人指述，初步認定許男涉嫌重大，警詢後，依公共危險罪嫌將許男移送新北檢偵辦。（編輯：戴光育）1131223

#新北市
#新北檢
#雙和醫院
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：