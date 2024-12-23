板橋凌晨公寓火警 兒疑不滿母管教嚴涉縱火送辦

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（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市板橋區三民路某公寓2樓今天凌晨火警，警消獲報迅速到場撲滅火勢，許姓男子及其母親、姐姐共3人受傷送醫，全案經調查許男疑因不滿母親管教嚴涉嫌縱火遭移送法辦。

新北市板橋區三民路二段某公寓2樓今天凌晨零時40分發生火警，由於有人受困火場，警消獲報迅速前往搶救，火勢於凌晨1時15分撲滅，共疏散13名民眾，燃燒客廳房間雜物、波及面積約20平方公尺。

警消救出許男（20歲）及其母親、姐姐，3人嗆傷送醫，許母有大面積燒傷，初估全身有約50%面積是2度灼傷，經治療後，傷勢暫無大礙。

據指出，火警發生前有鄰居疑似聽到爭吵聲，隨後就發生火警，疑似人為縱火。

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新北市消防局火災鑑識中心會同警方鑑識小組到現場蒐證調查，初步查訪，許男疑不滿母親管教太嚴格，覺得很煩，涉嫌於爭吵後縱火。不過，因許男精神狀況不穩定，警方還將許男送往雙和醫院進行精神鑑定。

警方表示，醫院初判許男精神狀況無異狀，員警中午將人從醫院帶返警局詢問，經現場蒐證及目擊證人指述，初步認定許男涉嫌重大，警詢後，依公共危險罪嫌將許男移送新北檢偵辦。（編輯：戴光育）1131223