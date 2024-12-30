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讓吳健保違規接見吃特別餐 中監前科員收賄10萬起訴

2024/12/30 17:49
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（中央社記者蘇木春台中30日電）前台南縣議長吳健保（已歿），4年前在台中監獄服刑時，請託前戒護科員高男關照，還託人於高男次子婚宴時包給紅包新台幣10萬元，讓吳健保違規接見、吃特別餐，台中地檢依貪污罪嫌起訴高男。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，68歲高姓男子時任台中監獄戒護科科員（現已退休），負責受刑人戒護、生活管理、行為考察等業務。

受刑人吳健保為前台南縣議會（縣市合併後改制為台南市議會）議長，於民國109年3月13日至113年5月13日在台中監獄服刑，吳健保為高男主管的忠區受刑人。

吳健保為獲得獄中特殊待遇，透過友人請託高男關照，吳健保於109年7月間，得知高男次子即將舉辦婚宴，想藉禮俗之名行賄。

台中監獄風聞將有受刑人，或出獄的更生人將假藉高子婚宴時，致贈高男高額禮金，獄方指派戒護科專員特別約談輔導高男，提醒高男身為教區科員且管理眾多收容人，在高子婚禮當天如遇有人贈予高額禮金，應提高警覺，並依公務員廉政倫理規範處理，高男則假意應允。

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110年3月27日婚宴當天，吳健保透過不知情的次子及友人前往婚宴，將10萬元紅包送至收禮處，高男得知後仍收受賄款，而於服刑期間，違規安排吳健保電話接見合計53次，並2度違規提供吳健保特別餐食。

台中地檢署偵辦後，認定高男將收賄混同婚宴禮金掩人耳目，收賄金額為10萬元，依貪污治罪條例將他起訴，審酌高男犯後全盤否認犯罪，建請法院量處適當之刑。（編輯：陳仁華）1131230

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