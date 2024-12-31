竹市科技業2個月遭騙財損逾億元 警設打詐隊防堵

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（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）竹市警方指出，竹市今年9至11月受理詐騙案逾千件，其中科技業財損達1億8000多萬元，今天成立「新竹科技打詐隊」邀企業加入，盼藉共享資訊、教育訓練等，合作打詐、避遭騙。

新竹市警察局今天召開記者會，台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭、新竹市警察之友會理事長朱彥龍等人出席，廣邀企業響應加入「新竹科技打詐隊」。

會中，新竹市警察局長邱紹洲致詞表示，據統計，竹市今年9至11月共受理1363件詐騙案，其中科技業（含工程師）的受害件數228件，財損金額為所有職業群體中最高，達新台幣1億8375多萬元。

邱紹洲指出，科技業普遍有高學歷及內斂特質，恐存有遭詐騙未報案、不認為遭詐騙或正在被詐騙中等潛在黑數，實際遭詐騙案件恐超過警方統計數據。

他表示，希望透過科技打詐隊的成立，號召更多企業投入，將「識詐教育」納入員工教育訓練課程，另也研議成立基金，編列經費提升緝詐工具、獎勵打詐有功人員等，減少詐騙風險。（編輯：戴光育）1131231