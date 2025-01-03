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基隆冰櫃藏屍案再查獲4共犯到案 6嫌全落網送辦

2025/1/3 11:43
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（中央社記者沈如峰基隆3日電）基隆市一名趙姓男子遭殺害焚屍，塞冷凍櫃放置小貨車車斗。警方繼日前逮捕吳姓、潘姓男子後，今天再有4嫌到案。此案6嫌全數落網送辦。

基隆地方檢察署組成專案小組偵辦基隆冰櫃藏屍案，連日追捕行凶犯嫌，先在去年底逮捕吳嫌後，昨天又於新北市瑞芳區查獲潘男到案，警詢後依涉犯殺人等罪嫌，送基隆檢方偵辦。

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基隆警方今天表示，在逃的林姓、陳姓與江姓男子自知難逃法網，今天凌晨向警方投案，並供出另1名在逃陳姓男子下落。經警方漏夜前往拘提到案，此案涉案6嫌全部落網送辦。

專案小組去年12月30日清晨在基隆市培德路某路口發現1輛裝有帆布的藍色小貨車停在路邊，車斗內有1只未通電白色冰櫃，打開冷凍櫃，發現1具已遭燒成焦黑的遺體，蜷曲塞在冷凍櫃內，難以辨識面容；經確認，死者為趙姓男子（69歲）。經專案小組深入追查，疑為債務糾紛引發殺機。（編輯：戴光育）1140103

#台灣基隆地方檢察署
#基隆市
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