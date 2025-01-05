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婦推嬰兒車斑馬線上遭撞 頭份男駕駛挨重罰

2025/1/5 14:07（1/5 15:06 更新）
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苗栗縣頭份市陳姓女子5日上午用嬰兒車推著3歲孫女過斑馬線時，遭自小客車擦撞，造成陳女及其3歲孫女受傷。（警方提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年1月5日
苗栗縣頭份市陳姓女子5日上午用嬰兒車推著3歲孫女過斑馬線時，遭自小客車擦撞，造成陳女及其3歲孫女受傷。（警方提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年1月5日
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣5日電）苗栗縣頭份市陳姓女子用嬰兒車推著3歲孫女過斑馬線時，遭自小客車擦　撞，陳女及孫女受傷，警方依法對駕駛謝姓男子開罰並吊扣駕照1年。

苗栗縣政府警察局頭份分局今天發布新聞稿表示，文化街與八德二路口上午發生小客車與行人交通事故，經查謝姓男子駕駛自小客車與行走在人行穿越道、推著嬰兒車陳姓女子發生擦撞，造成陳女及其3歲孫女受傷。

苗栗縣消防局透過簡訊說明，救護人員獲報趕抵現場，確認54歲女子左小腿0.5公分撕裂傷，左手臂0.5公分擦傷，為其清洗傷口、止血包紮後送醫；3歲孫女則有輕微皮肉傷。

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警方表示，謝姓駕駛酒測值為0，已依「道路交通管理處罰條例」行經行人穿越道未禮讓行人並肇事致人受傷等行為開單告發，可處新台幣7200元至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。

警方提醒，車輛駕駛人行經路口與行人穿越道時，應減速慢行及禮讓行人優先通過；另行經非號誌路口應依標誌、標線等規定行駛；遇「閃光紅燈」號誌務必停車確認無左右來車後再開，並遵守支線道車讓幹線道車先行。（編輯：方沛清）1140105

#苗栗縣消防局
#苗栗縣
#斑馬線
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