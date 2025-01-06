代購周杰倫演唱會門票詐騙近600萬 情侶檔遭羈押

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（中央社記者張已亷高雄6日電）黃姓男子及莊姓女友涉嫌去年在網路社群平台社團張貼周杰倫演唱會門票代購資訊，獲歌迷匯款後卻未依約交付門票，以此詐得新台幣近600萬元，2人遭依詐欺等罪嫌聲押獲准。

橋頭地檢署民國113年底獲報，有民眾在臉書（Facebook）社團購買周杰倫演唱會門票受騙，指揮高雄市警察局刑事警察大隊組成專案小組蒐證，同年12月間在機場先後將涉案莊女及黃男拘提到案。

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檢方經查，黃男和莊女為情侶關係，2人涉嫌去年透過臉書「演唱會讓票、換票、求票演唱會門票入場券」社團張貼販售、代購周杰倫演唱會門票，待歌迷以現金或銀行轉帳方式購買門票後，2人卻未依照約定交付演唱會門票，並將被害人匯入款項提領供己花用完畢。

檢方表示，目前得知2人共計詐得588萬多元、約有60多人受害，仍持續清查金流擴大追查中。訊後認為2人犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人及滅證之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，另呼籲受害民眾盡速報案並提供相關證據，切勿輕信網路不實訊息而落入詐騙。（編輯：郭諭儒）1140106