高雄查獲非法幣商 刑事局拘捕1男送辦

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）洗錢防制法新制上路，未依法登記個人幣商不得提供虛擬資產服務，高雄陳姓男子仍在網路宣傳私下買賣，刑事局網路長期偵蒐於去年底拘捕，為新法上路後首件違法交易案。

刑事局今天舉行「165打詐儀錶板 教導民眾拆解詐騙」記者會，並說明破案成果。

偵查第二大隊大隊長李泱輯表示，虛擬貨幣近年常被假投資詐欺案利用做為假投資標的或洗錢工具，為防堵被害案件發生，政府去年通過修訂打詐四法。

其中，洗錢防制法第6條的虛擬資產服務業（VASP）登記新制已於去年11月30日上路，虛擬貨幣交易所或個人幣商若未依法登記，不得提供虛擬資產服務。

為落實打詐政策，李泱輯指出，刑事局自去年12月1日便加強網路清查，發現有未登記的「個人幣商」於網站大肆宣傳加密貨幣私下買賣，透過相約面交兌幣，再將兌換泰達幣轉至指定錢包地址交易。

警方經循線追查，鎖定犯嫌為31歲陳男，蒐證完備後於去年12月24日到高雄市三民區執行拘捕行動，並查扣電腦、手機和逾515枚泰達幣（USDT）等贓證物。

除此之外，形事局也針對未登記的「幣商工作室（實體店面）」進行掃蕩，於今年1月2日在北市萬華區查獲42歲林姓男子和21歲劉姓女子在實體店面從事虛擬貨幣買賣，且疑與詐欺集團勾結，上百名前往工作室購買泰達幣的顧客中，多達1/3為詐騙案被害者，交易完成後便轉匯至詐欺集團指定地址、損失慘重。

李泱輯提醒，目前除金管會證券期貨局官網所公告26家業者，已依VASP登記辦法第30條規定仍得提供虛擬資產服務外，其餘個人幣商及工作室從事兌幣行為皆為非法。

刑事局長周幼偉表示，為提升政府打擊詐欺犯罪的透明度，去年推出「165打詐儀錶板」專網，統計至1月6日止共蒐錄逾1.3萬則案例，瀏覽專網者已逾15萬人次。

根據刑事局資料顯示，統計去年8到12月受理案件趨勢，分別為2萬1244件、1萬8015件、1萬8150、1萬8204件和12月1萬7766件；財損數則為新台幣138億餘元、119億餘元、120億餘元、126億餘元和124億餘元，大致呈現緩降趨勢。

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此外，前5名詐騙手法依序為假投資詐騙（23.9%）、網路購物詐騙（12.94%）、假買家騙賣家詐騙（11.33%）、假交友（投資詐財）詐騙（7.15%）及假中獎通知詐騙（5.89%）。

為加強民眾防詐意識，記者會也特地邀請股市名人賴憲政及藝人譚艾珍現身說法，提醒民眾降低被詐風險的技巧。（編輯：方沛清）1140109